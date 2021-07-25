Amasya aşı haritasında ‘Mavi' renkte

Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halka teşekkür edildi. “Sizlerin duyarlılığı ile uyguladığımız yerinde ve etkin yöntemlerle aşılamada \%75.1'lik oranla 'Mavi' iller arasında yer aldık. Bundan sonraki nihai hedefimiz ise halkımızın, özellikle de gençlerimizin desteğiyle aşılamada \%100'e ulaşmaktır” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise valiliğin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat edenlere yönelik hayata geçirdiği “Mola Sizden, Aşı ve Çay Bizden” kampanyası kapsamında aşılarını henüz yaptırmayan vatandaşları polis kontrol noktasında kurulan aşı noktasında aşı olmaya davet etti.

Murat Çelik