Amasya'da 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, 14 yıldır arkeolojik kazıların gerçekleştirdiği Oluz Höyük'te saptanan Pers dönemine ait ateş tapınağı buluntusunun Anadolu'daki dinler tarihinin seyrinin değişmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Ateş tapınaklarının çoğunlukla başta İran olmak üzere Ön Asya bölgesinde görüldüğüne değinen Prof. Dr. Dönmez, “Pers dönemine kadar Anadolu'da çok tanrılı dinlere inanılıyordu. İlk defa Pers döneminde burada tek tanrılı inancın, bir monoteizm diyebileceğimiz tanrıların birlenmiş olduğu bir inancın burada yaşanmış olduğuna dair bulgular karşımıza çıkıyor. Burada yaşayan insanlar bir ‘ateşgede' inşa etmişler. Ateşgedenin yanına kutsal yollar ve platformlardan oluşan kutsal bir alan inşa etmişler. Heykel ya da insan betimi gibi herhangi bir figür kullanmamışlar” diye konuştu.

Yerleşmenin ortasında taşlarla kaplı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yol kalıntısının göze çarptığını vurgulan Dönmez, “Bu yolun güneyindeki alanın tamamen Perslerin dinsel yapılanmasına ayrılmış olduğunu kazı çalışmalarında ortaya çıkardık. Özelikle 2013 yılı çalışmalarından itibaren saptadığımız ve içinde kutsal ateş çukuru da içeren bir ‘ateşgede' kalıntısı, ateş tapınağı diye de nitelendirebileceğimiz yapıyı ortaya çıkardık” şeklinde konuştu.



Kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi'nin desteğiyle devam edilecek.

Murat Çelik

