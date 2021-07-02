İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Amasya'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1'i polis 2 kişi yaralandı
Amasya'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çatışma çıktı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar biri polis memuru 2 kişiyi yaraladı.

Amasya’da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1’i polis 2 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Suluova ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.İ. isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen İ.Ö.'ye pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmalar İ.Ö. ve bir sivil polis memuruna isabet etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İ.Ö. ve ismi öğrenilemeyen polis memuru ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyfullah Uzun
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.