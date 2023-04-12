Amasya'da 5 araç birbirine girdi, yolda paniğe kapılan adam telefona sarılıp eşini aradı

Kaza, Ziyapaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Ilıcak yönetimindeki 28 ACH 339 plakalı otomobil, caddeye dönüş yapan Özcan Köse'nin kullandığı 05 AP 115 plakalı kamyonetle çarpıştı. Araçların savrulması sonucu yol kenarında park halindeki üç araç daha hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile Emrah Köse ve Esra Köse tedbir amacıyla kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Yolda yürüdüğü sırada çarpışan araçların üstüne gelmesinden korktuğu anları telefonla eşine anlattığını belirten İsmail Savaş, "Korktum. Direksiyonu kırıp bana doğru gelecekler sandım. Onun üzerine eşimi aradım. O da 'kokma, bir şey olmaz' sözleriyle beni sakinleştirdi” dedi.

"Hız limiti 50 olan yerde böyle bir kaza nasıl oluyor"

Park ettiği aracının karıştığı kazayı telefon açan polislerden öğrenen Kerim Yılmaz da “Hız limiti 50 olan yerde böyle bir kaza nasıl oluyor? Aklım almadı” diye konuştu.

Murat Çelik

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