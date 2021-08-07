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Amasya'da feci kaza

Amasya'da feci kaza
Amasya'da feci kaza

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada anne ile 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralandı.

Amasya’da feci kaza - Tıkla İzle

Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Durucasu köyü Edeyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Zahir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Muhammet Halis Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybederken, baba Zahir ve diğer çocukları Mikail Ahmet Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdoğan Sıvacı

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