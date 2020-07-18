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Amasya'da gece çıkan yangın 2 evi kül etti

Amasya'da gece çıkan yangın 2 evi kül etti
Amasya'da gece çıkan yangın 2 evi kül etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da gece çıkan yangın 2 evi kül etti - Tıkla İzle

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Altınlı köyünde Şakir Şahin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı.

Köy sakinleri, çıkan yangını söndürmek için ekipler gelene kadar çeşmelerden kovalarla su taşıyarak, alevlerin çevre evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

İhbar üzerine yangın mahalline Taşova ve Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, yetkililerden bilgi aldı.

Ferhat Tutak
 

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