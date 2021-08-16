Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Taşova-Erbaa yolu Şahinler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Alma (60) yönetimindeki 34 DD 5453 plakalı otomobil, Taşova'dan Erbaa istikametine giderken kontrolden çıkıp bariyerleri geçerek karşı yönden gelen Selim Çoban'ın (50) kullandığı HD DS 7179 plakalı otomobile çarptı.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği feci kazada, Baki Alma ve yanındaki Metin Doğan (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Selim Çoban, aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17) ve Ceylan Çoban (17) ile Azize Altun (21) ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çelik - Serdoğan Sıvacı

