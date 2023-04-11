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Amasya'da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü

Amasya'da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü
Amasya'da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü

Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü.


İlçede etkili olan yağış sonrası Saraydüzü Mahallesi'nden geçen dere yatağının kıyısındaki istinat duvarının köprüye yakın bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemede aşırı yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu dere kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir bölümünün çöktüğü belirlendi. Çöken duvarın yol kısmında emniyet şeridiyle güvenlik önlemi alındı.

Seyfullah Uzun
 

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