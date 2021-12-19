Amasya'da kanala düşen AFAD personeli için hüzünlü tören

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesindeki törene Mürsel Demir'in (47) yakınları, meslektaşları, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Vekili Cahit Aktaş, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin ve diğer ilgililer katıldı.

Palakoğlu ve Vali Masatlı, konuşmalarında Demir'in ailesi ile mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Evli ve 3 çocuk babası Demir'in özgeçmişinin okunmasının ardından dua edilip helallik alındı. Annesi Ünzile ve kardeşi Öznür ile birlikte babasının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döken Cihat Demir ise, törende babasından geriye kalan üniformayı giydi. Amasya AFAD'ın en denetimli personelleri arasında gösterilen Demir'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Suluova Mezarlığı'nda defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Demir için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Soylu mesajında, "Amasya Taşova'da yaşanan trafik kazasında kanala düşerek hayatını kaybeden iki genci arama-kurtarma çalışmasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden AFAD personelimiz Mürsel Demir'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim, kazada hayatını kaybeden iki gencimiz ile birlikte AFAD personelimiz Mürsel Demir'in ailelerine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde hafif ticari aracın HES kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Özdemir (24) ve kuzeni Muratcan Şahin (17) de son yolculuklarına uğurlandı.

Murat Çelik - Serdoğan Sıvacı

