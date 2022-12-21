Amasya'da kontrplak fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Doğu Mahallesi'nde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ayrıca Tokat Erbaa'dan da itfaiye ekipleri geldi.

Serdoğan Sıvacı



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