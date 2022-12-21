İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amasya'da kontrplak fabrikasında korkutan yangın

Amasya'da kontrplak fabrikasında korkutan yangın
Amasya'da kontrplak fabrikasında korkutan yangın

Amasya’nın Taşova ilçesinde, kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Amasya’da kontrplak fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Doğu Mahallesi'nde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ayrıca Tokat Erbaa'dan da itfaiye ekipleri geldi.

Serdoğan Sıvacı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.