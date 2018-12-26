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Amasya'da okullara bir günlük kar tatili

Amasya'da okullara bir günlük kar tatili
Amasya'da okullara bir günlük kar tatili

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. 

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Dr. Osman Varol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
Murat Çelik

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