Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi



Edinilen bilgiye göre, Ovabaşı köyünde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu.

Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.

Fatma İrtegün - Murat Çelik



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