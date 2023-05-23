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Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi

Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi
Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı.

Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi - Tıkla İzle


Edinilen bilgiye göre, Ovabaşı köyünde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu.
Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.

Fatma İrtegün - Murat Çelik
 

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