Amasya'da otomobil bariyerlere çaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Aydın Yılmaz yönetimindeki 52 DV 919 plakalı otomobil Merzifon'dan Osmancık yönüne seyir halindeyken Bardakoğlu kavşağına geldiğinde kontrolden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı. Hasar gören araçtaki E.Y (16) ve kardeşi E.Y (6) yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Çelik

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