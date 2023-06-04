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Amasya'da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü

Amasya'da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü
Amasya'da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü

Amasya’nın Suluova ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle dolan Oğulbağı göletinin savağından taşan sular bir mahallenin sokaklarını dereye dönüştürdü.

Amasya’da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Oğulbağı köyündeki gölette akşam saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın ardından taşkın meydana geldi. Yakındaki ilçe merkezine kadar ulaşan sular Saraydüzü mahallesinde sokakları dereye dönüştürdü. İnşası yeni tamamlanan bir okul binası ve evlerin bahçeleri suyla doldu. Bölgeye sevk edilen ekipler araçlarla suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak sonrası suların tahliyesinin yapılabileceği bir dere olmadığından dert yanan mahalle sakinlerinden Uğur Köksal da, “Akan su okula doldu. Bütün tarla, bahçe, ev ne varsa gitti” diye konuştu.

Seyfullah Uzun
 

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