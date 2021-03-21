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Amasya'da sebze yüklü tır devrildi: 2 ölü

Amasya'da sebze yüklü tır devrildi: 2 ölü
Amasya'da sebze yüklü tır devrildi: 2 ölü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sebze yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Turan Verep (55) yönetimindeki 61 BA 222 plakalı tır, Merzifon Kayadüzü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Polis, jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen sürücü ile yanındaki oğlu Yasin Verep (24) sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölenlerin Trabzon nüfusuna kayıtlı Turan ve oğlu Yasin Verep olduğu öğrenildi.
Tırın dorsesinden yola saçılan salatalıkların toplanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Çelik - Yaşar Başkurt

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