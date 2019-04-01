Amasya'da silahlı kavga: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Köyceğiz köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirini taş, sopa ve levye ile darp edip silahlar ateşlendi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Mehmet O., Abdullah O., Ahmet O. ile karşı aileden Yılmaz B., Haydar B., Medet B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek B. ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yılmaz B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri köyde geniş çaplı inceleme yaptı.

Murat Çelik