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Amasya'da tarihi evlerin bulunduğu alandaki otelde yangın çıktı

Amasya'da tarihi evlerin bulunduğu alandaki otelde yangın çıktı
Amasya'da tarihi evlerin bulunduğu alandaki otelde yangın çıktı

Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin olduğu alanda otel olarak kullanılan ahşap konakta yangın çıktı. Yaklaşık 150 yıllık 3 katlı konakta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Amasya'da tarihi evlerin bulunduğu alandaki otelde yangın çıktı - Tıkla İzle

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı. Bazı vatandaşlar alevleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.
Otelin sahibi Alper Nergiz, “Yangın fritözden çıktı. Otel komple yandı. Müşterilerimizin hepsini tahliye ettik. Zaten pandemiden dolayı yeni açmıştık oteli. İki gün oldu. Ancak başımıza bu iş geldi” dedi.

Murat Çelik

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