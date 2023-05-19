Amasya'da yanan minibüsteki çocuklar büyük tehlike atlattı

Edinilen bilgiye göre, çevredeki köylerden 20 ilkokul öğrencisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı dolayısıyla Beldağ köyüne götüren Burak Engin'in kullandığı 60 M 1550 plakalı minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı erken fark eden Engin, çocukları araçtan indirerek itfaiyeye haber verdi. Alev alan minibüsteki yangın Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Büyük tehlike atlatan çocuklar ise başka bir araçla programın yapıldığı Beldağ köyüne götürüldü.

Murat Çelik

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