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Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun yönüne giden İbrahim Bulut yönetimindeki 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ACJ 308 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Çelik - Seyfullah Uzun
 

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