Amasya'daki turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Denizden bin 50 metre yükseklikteki gölün etrafında bulunan bungalov evlerin kışın izole tatil geçirmek isteyenlerin ilgisini çektiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Virüsten kaçmak istiyorsanız, huzurlu bir ortam arıyorsanız, sessizliği istiyorsanız, güzelliği, sessizliği arıyorsanız buyurun Boraboy Gölü'ne gelin” dedi.

Ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi çok sayıda ağaç türünü barındıran Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın benzersiz doğa manzarası sunduğuna değinen Başkan Sarı, “Amasya'mızın fotoğraflarını görenler Venedik'e benzetiyor. Misafirlerimiz ise Boraboy'a geldiğinde Uzungöl'den daha fazla rahat edecekler. Burada yapılaşma yok. Her şey doğal” diye konuştu.

İzmir'den gelen Elif Ayhan, Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın her mevsim güzel olduğuna değinirken Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz ise doğa yürüyüşleri yapan astım ve bronşit hastalarının da fayda bulduklarını söyledi.

Amasya Gençlik Merkezi'nin "Tabiat en şefkatli annedir" sloganıyla Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlediği doğa yürüyüşüne de yoğum katılım sağlandı. Horon oynayan gençler karlı ve temiz havanın tadını çıkardı.

Murat Çelik - Serdoğan Sıvacı

