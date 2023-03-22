Amasyalı kadınlardan Ramazan sofraları için yağlı ve dolma hazırlığı

Hamurunun oklavayla açılıp sac üstünde pişirildiği Amasya yağlısı ile asma yaprağının içine kuru bakla, yarma, çeşitli baharatlar eklenerek bohça şeklinde sarıldığı baklalı dolma bu Ramazan ayında kentteki kadın kooperatiflerinin hazırlayıp sattıkları ürünler arasında yer aldı.

Yapımında un, su, haşhaş ve cevizin de kullanıldığı Amasya yağlısının uzun süreyle tokluk hissi verdiğini belirten Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, bunun yanı sıra baklalı dolmanın da Ramazan ayı öncesinde müşterileri tarafından sipariş edildiğini açıkladı. İl genelinde kadın kooperatiflerinin sayısının giderek arttığına değinen Bozkurt, destekleri dolayısıyla Amasya Valiliği'ne teşekkür etti.

Murat Çelik

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