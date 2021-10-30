Amasyalı muhtardan kaygılandıran duyuru: 'Mahallemde 500'e yakın kişi aşısız'

Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında mavi renkte bulunan kentte 279 bin 991 olan hedef nüfusta 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 90.71, ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 84.29 olarak kayıtlara geçti. Bu oranı çoğaltmak için faaliyetler sürdüren Amasya İl Sağlık Müdürlüğü muhtarlıklarla iletişimini artırdı. Hızırpaşa Mahallesi muhtarlığında aşı ekibi görev aldı. Muhtarlığa ekibin geleceğini bir gün önceden telefon, anons ve sosyal medyadan duyuran Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Öngül, gün boyunca gelen kişi sayısının 13 olduğunu açıkladı.

Mahallesinde 500'e yakın kişinin aşılanmadığının bildirilmesinden çok kaygılandığını vurgulayan evli ve 3 çocuk babası Öngül, “Telefon açarak ve sosyal medya duyuruları aracılığıyla onlara ulaşmaya çalıştık. Ancak 13 kişiyi aşılayabildik. Mahalle nüfusumuz 10 bine yakın. Verilere göre 500 aşısız 10 bin kişilik bir mahallede çok fazla ve tedirgin edici” diye konuştu.

Henüz aşı olmayanları davet eden Öngül, “Ben bu zamana kadar virüse yakalanmadım. Aşılarımı düzgün oldum. Belki yakalanmışsam bile farkında bile olmadım. Çünkü bunun en büyük faydası aşı. Kentimizin daha mavi olmasını temenni ediyoruz. Bunun sağlanması için çalışacağız” şeklinde konuştu.



Murat Çelik

