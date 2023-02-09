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Amasyalı Sultan nine depremzedelere sobasını gönderdi

Amasyalı Sultan nine depremzedelere sobasını gönderdi
Amasyalı Sultan nine depremzedelere sobasını gönderdi

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Sultan nine depremzedelere yardım için sobasını gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli olup 10 ilde yıkım ve binlerce can kaybına yol açan 7,7 ile 7,6'lık depremlerden büyük üzüntü duyan 87 yaşındaki Sultan Davulcu, “Karaciğerim yavrularım. Size sobamı gönderiyorum. İsterseniz içine odun da doldururum” şeklindeki sözleriyle yürekleri ısıttı.
5 çocuk, 20 torun sahibi Davulcu'nun sobasının yanı sıra yastık ve yorgan da gönderdiği yardımlarının yakınları tarafından AFAD yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Murat Çelik
 

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