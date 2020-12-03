Balon balıklarının Altın Zehirli Kurbağa'dan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyleyen Deval, “Balon Balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoxin(TTX) olarak tanımlanan nörotoxin içerir. Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan tetrodotoxin insanlar için de ölümcüldür" dedi.

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kasım ayında yayınladığı Balon Balığının Avcılığının Desteklenmesine Yönelik Tebliğin amacının denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından Lagocephalus sceleratus türünün ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoğa katılım oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemler olduğunu belirtti.

"Amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı izni yok"

Balon balığı avcılığının Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, Su Ürünleri Bilgi Sistemine(SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan balıkçılara verildiğini söyleyen Dekan Deval, “Destekleme kapsamında sadece L. sceleratustur türünün avcılığına izin verilerek kuyruğunun 1.000.000 adete kadar (1.000.000 adet dâhil) her bir adedi başına 5 TL destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerinin avcılık yasağı devam edecek. Amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı izni yok. Son 30 yılda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükseldiği göz önüne alındığında, Doğu Akdeniz koşullarının tropikal türlerin büyümesi, üremesi ve hayatta kalması için giderek daha uygun hale geldiği ve yerli türlerle rekabette bu koşulların yabancı türlere çeşitli avantajlar sağlandığı görülmektedir” dedi.

Dekan Deval, son 40 yıl içinde Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11'e yükseldiğini ve Türk denizlerinde Tetraondontidae familyasına ait 8 balon balığı türünün tespit edildiğini ifade etti.

"Bilinen panzehir de yok"

Balon balıklarının Altın Zehirli Kurbağa'dan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyleyen Deval, “Balon Balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoxin(TTX) olarak tanımlanan nörotoxin içerir. Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan tetrodotoxin insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur” ifadelerini kullandı.

Tetrodotoksin zehirlenmesinin belirtilerinin genellikle balon balığı zehrini yedikten 10-45 dakika sonra ortaya çıktığını belirten Dekan Deval, “Zehirlenme ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir. Sularımızda bulunan balon balığı türlerinin maksimum boyları 16-114 cm arasında değişirken, türlerinin dördü TTX ihtiva etmezken diğer dördü TTX ihtiva eder ve insanlar için öldürücüdür” diye konuştu.