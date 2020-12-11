Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Korona virüs nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri amatör balıkçılara yönelik 3 metre mesafe denetimlerine başladı.

Alınan karara göre, sahil bandında balık tutulacak alanlar 3 metre mesafeye göre işaretlendi. Erdemir Ofis yanı ile Garnizon Komutanlığı arasındaki 2 buçuk kilometrelik sahil bandında olta balıkçılığı yapan vatandaşları denetleyen zabıta ekipleri, mesafeye dikkat edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Balık tutulan bölgelere ayrıca uyarıcı afişlerin asılmasına başlandı.

Vedat Kılıç