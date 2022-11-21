Amatör Lig maçında olaylar çıktı

Lider konumda olan Alaplı Belediyespor ile Çaycumaspor, Çaycuma Çim Sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Maç esnasında taraftarlar arasında yaşanan gerginliklerden dolayı takviye olarak çelik kuvvet ekipleri geldi. Maçın bitiş düdüğü ile Alaplı Belediyespor taraftarı stattan ayrılırken polisler ise tedbir amaçlı Çaycumaspor taraftarının bulunduğu tribünün kapılarını kapattı. Tribünün yan tarafından atlayan birkaç Çaycumaspor taraftarı Alaplı Belediyespor taraftarını taşıyan servisin peşinden koşarak saldırmaya çalışırken durumu fark eden emniyet ekipleri müdahalede bulundu. Polis ile genç Çaycumaspor taraftarları arasında yaşanan kovalamacada polis ekipleri bazı taraftarları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Gülcan Çolak

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