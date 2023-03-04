Amatör maçın hakeminden alkışlanacak davranış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde can ve mal kaybı meydana gelmişti. Depremin ardından futbol ve hakem camiası da kenetlendi. Zonguldak hakem camiası bugün anlamlı bir etkinliğe imza attı. İl Hakemi İsmail İnam yönetiminde yardımcı hakemler Berivan Arıcan ve Şaver Şentürk bugün oynanan Elvanpazarcıkspor, Akınspor karşılaşması öncesinde orta alanda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İl Hakemi İsmail İnam yönetiminde futbolcular ve hakemler hep bir ağızdan depremden etkilenen illerin isimlerini saydı. Yapılan bu anlamlı hareket tribünden büyük alkış aldı. Etkinliğin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İnam: "İlleri Zonguldak'a taşımak istedik

Zonguldak İl Hakemi İsmail İnam, illeri Zonguldak'a taşımak istediklerini söyleyerek, “Elim felaket sonucu baya insanımızı kaybettik. Bende onların anısına depremde etkilenen illerimiz için Zonguldak'a taşımak için böyle birşey yapmak istedim. Gayet güzel oldu. Keşke böyle yaşamasaydık. Birlik ve beraberliğin sahalara yansıdığı müsabakalar olmasını istiyoruz. Bunun içinde böyle bir şey yapma gereği duydum. Futbolcu arkadaşlarımız ve teknik ekip bizlere yardımcı oldular. Futbolcu arkadaşlarımız sağolsun beni kırmadılar. Bu önümüzde ki yolda Elvanpazarcıkspor ve Akınspor'a başarılar diliyorum. Bu vesile ile deprem felaketi yaşadığımız bu dönemlerde bir daha aynı şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Tüm ülkemizin başı sağolsun” dedi.

Demir: "Onları unutmadığımızı göstermek istedik"

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Şube Başkanı Kemal Demir, “Ülkemiz büyük bir felaket atlattı. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için 3-4 Mart'ta başlayan müsabakalarımız da bizde bir nebze olsun onları rahatlatmak ve onları unutmadığımızı belirtmek adı altında maçı başında şehirlerimizin isimlerini okuyup hepsinin burada olduğunu ispat etmek onların gönlünü alıp bir nebze ortamı yumuşatmak olayını yaptık. Hakemlerimiz olsun seyircilerimiz olsun hep beraber bu işi yürüttük. Ben sizlerin aracılığıyla depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Geçmiş olsun” diye konuştu.

Emre Can Bayram - Onur Altındağ

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