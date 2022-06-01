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Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu!

Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu!
Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu!

Erkiletspor ile Kılıçaslan Yıldızspor arasında oynanan Kayseri 1. Amatör Küme maçında futbolcular birbirine girdi.

Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu! - Tıkla İzle

Erkiletspor ile Kılıçaslan Yıldızspor arasında Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu'nda oynanan karşılaşma son derece gergin geçti. Sahada sert müdahalelerin yaşandığı maçta bir pozisyon sonrası futbolcular bibirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavga teknik heyetler ve bazı futbolcuların araya girmesiyle son buldu. Yaşananların ardından hakem olaya karışanları kartla cezalandırdı. Mücadelede toplamda 6 kırmızı kart görüldü. Futbolcuların kavgası kameralara yansırken, karşılaşma 3-1 Erkiletspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Yüksel Yıkılmaz
 

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