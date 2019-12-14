İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0

Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0
Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0

Zonguldak 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi'nde Capeti Merkez Atölyespor, Çaydamarspor'u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi devam ediyor.

Merkez B Grubunda mücadele eden Capeti Merkez Atölyespor, son yıllarda amatör kümenin en farklı galibiyetini aldı. Capeti Merkez Atölyespor, Çaydamarspor'u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Capeti Merkez Atölyespor'a galibiyeti getiren goller, Ahmet (6), Eren (3), Sılay (3), İsmail Hakkı (2), Muhammed (2), Anıl, Ekrem, İsmail ve Tolga'dan geldi. Capeti Merkez Atölyespor'un aldığı bu farklı galibiyetinin ardından spor kamuoyu bu skoru konuştu.

Emre Can Bayram

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.