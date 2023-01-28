Amatör spor kulüplerine 2 milyon 245 bin TL destek

Amatör spor kulüplerine yardım için Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Talaytepe Spor Kompleksinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sinevizyonda tanıtıldı. Törende 21 branşta eğitimlerin verildiği “Spora Gel” kurslarında eğitim gören kursiyerler hünerlerini sergiledi. Vali Ali İhsan Su yaptığı konuşmada, şehirde her alanda her sektörde çok önemli yatırımlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

“Spora destek vermeye devam edeceğiz”

14 farklı branşta faaliyet yürüten 107 spor kulübüne 2 milyon 245 bin lira nakdi yardımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, isteklerinin başlında tüm amatör spor kulüplerinin daha fazla çocuklara ulaşmasını ve daha fazla gençlerin sporla buluşması olduğunu kaydetti. Su, “Spor yaparak kendini geliştirsin, boş zamanlarını kötü alışkanlıklarla değil spor gibi güzel alışkanlıklarla doldursun. Askerlik ve polislik okullarına girmek isteyen çocuklarımıza yetenek okulları da açıyoruz. Birçok branşlarımızda takım birinciliklerimiz var. Spor kulüplerimiz bizim için önemli, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine, spora destek vermeye devam edeceğiz. Hep ilimiz hem de ülkemizin spor geleneği için önemli spor kaynağını içlerinde barındırmaya devam ediyorlar. Kendilerine nakli yardım yapacağımız spor kulüplerini tebrik ediyorum” dedi.

Vali Su, konuşmanın ardından amatör spor kulüplerine temsili çek verdi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, spor kulüpleri temsilcileri ve sporcular katıldı.

Murat Başal

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