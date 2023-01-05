Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarıyor

Son dönemde tüketicilerin harcamaları kısması nedeniyle büyük teknoloji şirketleri çalışanlarını çıkarmaya başladı. ABD merkezli e-ticaret şirketi olan Amazon 18 binden fazla çalışanın çıkarılacağını ve işten çıkarılan kişilere 18 Ocak'ta haber verileceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Andy Jassy yaptığı açıklamada, "İşten çıkaracağımız kişilere tazminat ödeyeceğiz, geçici sağlık sigortası sağlayacağız ve iş bulmalarına destek olacağız. Amazon bugüne kadar pek çok zorluğu aştı, bundan sonra da aşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını döneminde şirket, son dönemde işe alımları durdurmuş ve ihtiyaçtan fazla alım yaptıklarını açıklamıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.