Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı

Uluslararası e-ticaret firması olan Amazon, binlerce çalışanının korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bünyesinde 1 milyon 370 bin çalışan bulunduran Amazon, Mart ayından itibaren 19 bin 816 çalışanın korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. ABD'li satış sitesi, Covid-19'a yakalanan çalışan sayısına, mevsimlik çalışanların ve iş yeri dışında hastalığa yakalananlarında dahil olduğunu ifade etti.

Çalışanları tarafından sosyal medyada bir çok eleştiriye maruz kalan Amazon, çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmak ile suçlanıyordu. Amazon, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çalışanların Covid-19'a yakalanma oranı genel popülasyon ile aynı olması durumunda, firma çalışanlarından 33 bin 952 kişinin virüse yakalanma tehlikesinin olduğunu iletti. Firma sözlerine ekleyerek, dünya genelindeki tüm tesislerinde 150'den fazla değişiklik sağlayarak, çalışanlarına 100 milyondan fazla maske dağıttığını ifade etti.

Covid-19 pandemi sürecinde çalışmaya ara vermeyen Amazon, internet üzerinden evlerinde kalan halkın ihtiyaçlarına cevap vererek, Haziran ayında satışlarını yüzde 40 arttırarak 88 milyar 9 milyon Dolar kazanç sağladı.