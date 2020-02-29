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Amazon, Korona nedeniyle bir milyon ürünü sitesinden kaldırdı

Amazon, Korona nedeniyle bir milyon ürünü sitesinden kaldırdı
Amazon, Korona nedeniyle bir milyon ürünü sitesinden kaldırdı

Amerikan e-ticaret sitesi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini korona ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını engelledi.

ABD'de internet alışverişi ve e-ticaret yapan Amazon şirketinden radikal bir karar geldi. Bazı şirketlerin ürünlerini son günlerde giderek ölümleri artan Korona virüsü için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu.

Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi.

Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.

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