Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci davasında 3. şüpheli tutuklandı

Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3. şüpheli de bugün tutuklandı. Amazonas'ın Atalaia do Norte kentindeki karakola teslim olan Jeferson da Silva Lima isimli şahıs verdiği ifadede, cinayetlere karıştığını itiraf etti ancak kendisinin kimseyi vurmadığını söyledi.

Polis, Phillips ve Pereira'nın av tüfeğiyle vurulduğunu, Pereira'nın kafasına 1 kez, göğsüne ve karnına 2 kez ateş edildiğini, Phillips'in ise gövdesinden vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, İngiliz gazeteci ve araştırmayı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı ve kardeşi Oseney da Costa'yı tutuklamıştı.

