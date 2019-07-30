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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum'da yatırım yapacağı iddia edildi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum'da yatırım yapacağı iddia edildi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum'da yatırım yapacağı iddia edildi

Dünyanın en zengin iş adamı, Amazon’un Kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un , Bodrum'da ki yatırım fırsatlarını araştırdığı iddia edildi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum’da yatırım yapacağı iddia edildi - Tıkla İzle

İki hafta önce 400 milyon dolar değerindeki, 136 metre uzunluğundaki lüks yat Flying Fox ile Bodrum'a demir atan milyarder işadamı Jeff Bezos'un, Bodrum'da sadece tatil yapmadığı iddia edildi. Bezos'un aynı zamanda tatil cenneti Bodrum'da yatırım fırsatlarını incelediği öğrenildi.

Helikopterle Bodrum'u havadan inceledi

Dünyanın en zengin iş adamının pazar günü mega yattan havalanan helikopterle bölge üzerinde uzun bir tura çıktığı öğrenildi. Bezos'un özellikle gayrimenkul geliştirme projelerinin üzerinde gezmesi Bodrum'da bir yatırım yapmayı düşündüğüne dair söylentilere yol açtı.

Bezos'un henüz hangi projeye ilgi duyduğu ya da bölgede yatırım planlarının olup olmadığı ise ilçede merak konusu oldu.  

Eren Ayhan - Tuba Ayhan


 

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