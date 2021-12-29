Ambarlı'da binanın balkonu çöktü; 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken balkonla birlikte zemine düşen ev sahibi Süleyman Yılmaz hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Yaralı Yılmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balkon çökmesinin yaşandığı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olayı anlatan bir mahalle sakini "Arkada Süleyman abi balkona çıkıyor. Balkonla birlikte aşağı düşüyor. Tüm millet koştu. Ambulans çağırdık. Ambulans hastaneye götürdü. Elinde bir kanama vardı" dedi.

Bir başka mahalle sakini ise, "Süleyman abinin aşağı düştüğünü gördük. Elinde yırtılma vardı. Hemen ambulans çağırdık. Durumu iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

