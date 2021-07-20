İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans helikopterde görevli ATT, Türkiye'nin ikinci defa içini ısıttı

Ambulans helikopterde görevli ATT, Türkiye'nin ikinci defa içini ısıttı
Ambulans helikopterde görevli ATT, Türkiye'nin ikinci defa içini ısıttı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 ay önce üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Beril bebeğin hava ambulansıyla hastaneye götürürken büyük bir şefkatle saran acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko bu defa aynı şekilde yine üzerine sıcak su döküldüğü için vücudunda yanıklar oluşan 16 aylık Zeynep bebeği bağrına basarak ambulans helikopterle Eskişehir'e götürdü.

Ambulans helikopterde görevli ATT, Türkiye’nin ikinci defa içini ısıttı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 16 aylık bebek Zeynep'in üzerine sıcak su döküldü. Durumu gören ailesi tarafından Zeynep bebek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerde bebeğin, yüz, boyun, bacak ve göğüs bölgesinde ikinci derece yanıklar tespit edildi. Durumu ağır olan Zeynep bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulans helikopter Zeynep bebek için havalanırken, vücudunda yanan yerleri sarılan Zeynep bebek yine ambulansta görevli ATT Mehmet Canko tarafından taşındı. 3 ay önce üzerine sıcak su dökülen Beril bebeği helikopterde kucağında sarıp, sarmalayarak şefkati ile Türkiye'nin içini ısıtan ATT Mehmet Canko bu defa aynı şefkatle 16 aylık Zeynep bebeği sardı. Zeynep bebek ise Canko ağabeyinin kucağında yol boyunca uyudu. Yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından Zeynep bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Gökten Ceylan

İLGİLİ HABER
Türkiyenin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu Türkiye’nin konuştuğu Beril bebek sağlığına kavuştu
İLGİLİ HABER
Bu fotoğraf iç ısıttı Bu fotoğraf iç ısıttı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.