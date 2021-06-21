Ambulans kavşakta otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi'de Bursa-Yalova Karayolu Göl Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fikret Çelik (42) idaresindeki 16 SRF 65 plakalı hasta nakil ambulansı Bursa'dan Yalova'ya bir hasta götürdü. Özel bir firmaya ait ambulans Yalova'dan Bursa'ya dönüş yolunda Orhangazi'de Göl yolu kavşağında kavşaktan geçiş yapmak isteyen Cemil Kaya (55) idaresindeki 16 P 5744 plakalı otomobille çarpıştı.

Ambulans devrilip sürüklendi

Çarpışmanın şiddeti ile kontrolden çıkan ambulans yan yatarak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada Ambulans sürücüsü Fikret Çelik ile birlikte ambulansa bulunan hemşire Betül Erzi (23) ve sağlık görevlisi Serhan Şahin (53), otomobil sürücüsü Cemil Kaya hafif yaralandı.

Trafik aksadı

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevkedildi. Kaza yapan ambulanstaki sağlık personeline ilk müdahale meslektaşları tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Musa Öztürk

