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Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Başakşehir’de ambulans şoförünü bıçakla yaralayan ve çekim yapan gazeteciye bıçakla saldıran şüphelilerden Zekiye K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir'de 3 Ocak günü 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırmış ardından ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralamıştı. Olay yerinden geçen bir basın mensubu çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna bıçakla saldırmıştı. Zekiye K.'nin gözaltına alınan kardeşi Çağla N.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli Zekiye K. hakkında ise Küçükçekmece Adliyesi'ne ‘silahla tehdit', ‘silahla basit yaralama ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Zekiye K. ‘silahla basit yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müşteki B.E.'nin şüpheli Zekiye K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Elif Somuncu
 

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