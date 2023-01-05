Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli kadının savcılık ifadesi ortaya çıktı

Başakşehir'de 3 Ocak günü 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırmış ardından ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralamıştı. Olay yerinden geçen bir basın mensubu çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna bıçakla saldırmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Zekiye K. hakkında Küçükçekmece Adliyesi'ne ‘silahla tehdit', ‘silahla basit yaralama ve hakaret' suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

“Çakıyı aldım üzerime yürüyen şoföre savurdum”

Adliyeye sevk edilen şüpheli Zekiye K. savcılıkta verdiği ifadede, “Ambulans şoförü, kardeşimin kullanmakta olduğu araca arkadan çarptı. Sonra şoförün üzerine yürüdüm. Kendimi korumak amacıyla çakıyı aldım. Üzerime yürüyen şoföre savurdum. Denk gelmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Şüpheli Zekiye K. ‘silahla basit yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müşteki B.E.'nin şüpheli Zekiye K. 'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Elif Somuncu

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