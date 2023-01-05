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Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın yakalandı

Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın yakalandı
Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın yakalandı

Başakşehir’de bıçakla saldıran kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten kadın adliyeye sevk edildi.

Başakşehir Altınşehir yan yolunda geçtiğimiz gün iddiaya göre, 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın kendisine aracına arkadan çarpan ambulans şoförüne bıçakla saldırmıştı. Kadın sürücü ambulans şoförünü kolundan bıçaklamıştı. Polis ekipleri ambulans şoförünü kolundan yaralayan Z.K isimli kadını yakaladı. Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın “Silahlı Tehdit” ve “Kasten Yaralama” suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Sadık Kahraman

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