Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın yakalandı

Başakşehir Altınşehir yan yolunda geçtiğimiz gün iddiaya göre, 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın kendisine aracına arkadan çarpan ambulans şoförüne bıçakla saldırmıştı. Kadın sürücü ambulans şoförünü kolundan bıçaklamıştı. Polis ekipleri ambulans şoförünü kolundan yaralayan Z.K isimli kadını yakaladı. Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın “Silahlı Tehdit” ve “Kasten Yaralama” suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Sadık Kahraman

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