Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında öldü

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan sıçrayan ateşin yatağı tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Muzaffer-Meryem Tumlu (74) çiftinin yaşadığı ev bir anda dumanlar içinde kaldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Meryem Tumlu, çevredekilerin de yardımıyla yangının ilk anında kendini dışarıya atarken, iki bacağı kesik olan engelli Muzaffer Yumlu ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu'ya ambulans içerisinde ilk müdahale yapılırken, Muzaffer Yumlu'nun cenazesi Manisa Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yangında engelli eşi Muzaffer Yumlu'yu kaybeden kendisi de yaralı olarak kurtulan Meryem Yumlu, yangının sobadan çıktığını belirterek, "Sobaya odun atma diye uyardım. Odun attıktan sonra alevler birden evi sardı" dedi.

Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulans şoförü sırtında taşımıştı

Hayatını kaybeden Tumlu'nun hikayesinden ise dram çıktı. Diyabet nedeniyle 2 ayağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar'ın kullandığı ambulansa bindirildi. Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar yaşlı adamı sırtına alarak yaklaşık 500 metre taşıdı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüyle bahsetmişti

2018 yılında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin medyada yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Tumlu'yu sırtında taşıyan ambulans şoförü Karamanlar'dan övgüyle bahsetmişti.

Öte yandan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Tumlu'yu sırtında taşıması sonrası çıkan görüntülerin ardından plaketle ödüllendirilmişti.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın

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