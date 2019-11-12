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Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı
Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen ve plakası öğrenilemeyen Mustafa Aygün yönetimindeki ambulans yüklü çekici, Karabük-Bartın kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına uçtu. Kazada, çekici kuma saplanırken, üzerindeki ambulansta devrildi. Kazayı göre diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Aygün'ün yaralandığını belirlerken, Aygün ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı

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