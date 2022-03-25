Ambulans uçak 5 yaşındaki Asya için havalandı

Kars'ta yaşayan Asya Daştan'a rahatsızlığı üzerine kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Hastane ise küçük kızın hastalığının ilerleyip nakil gerekmesi halinde bu naklin yapılabileceği bir merkezde olması gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı ile görüştü.

Bakanlık ise ambulans uçakla küçük kızın ve annesi Hayriye'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Bugün 17.35'de kalkan ambulans uçakla Daştan ailesi 18.55'de Adana Havalimanı'na geldi. Burada bekleyen ambulansla küçük kız Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, küçük kızın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çetinkünar, “Asya'ya tanı konulduktan sonra hastalığının ilerleyip nakil gerekmesi halinde bu naklin yapılabileceği bir merkezde olması gerekti. Kars'tan da bu nedenle Adana'ya geldi. Şuanda tetkikler yapılacak ve bizim gözetimimiz altında olacak. Sağlık durumu şuanda iyi” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

