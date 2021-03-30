İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü. Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak.

Sivas Numune Hastanesinde yeni doğan erkek bebekte kalp rahatsızlığı tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe Hastanesinde devam edilme kararı alındı. Sivas Numune Hastanesinden ambulansla alınan Demirkaya bebek, Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Yeni doğan bebek Ankara'dan Sivas'a gelen uçak ambulansla Ankara Hacettepe Hastanesine sevk edildi. Demirkaya bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe hastanesinde devam edileceği öğrenildi.

Mustafa Koçyiğit - Demet Karakuş
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.