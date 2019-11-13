Ambulans uçak prematüre bebek için havalandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde 6 aylıkken dünyaya gelen prematüre Halil Efe bebek ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi. Prematüre takibi yapılan bebek için Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer bulunması üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi, bebeğin hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçti. Minik Halil Efe için havalanan ambulans helikopter askeri havaalanına iniş yaptı. Prematüre entübe olan bebek, helikopterle Ankara'ya gönderildi.