Ambulans uçak, Türk iş adamı için havalandı

GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Surur Aydın'a ihracat faaliyetleri için bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de koronavirüs teşhisi konuldu. Tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulunan Aydın'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin girişimleri sonucu yurda getirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak tahsis edildi. Nakil operasyonu kapsamında ambulans uçakla bugün Bakü'den Gaziantep'e getirilen TİM delegesi de olan Aydın, havalimanı apronunda bekletilen ambulansla tedavi göreceği hastaneye nakledildi.

“Devletimiz her zaman ve her yerde yanımızda”

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşına devletinin sahip çıktığını dile getiren Aydın, “Devletimiz zor zamanlarımızda da her zaman ve her yerde yanımızda oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ülkemde tedavi göreceğim için mutluyum” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Başkanı Mahsum Altunkaya'nın talebi üzerine Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, “Türkiye'ye değer katmak için dünyanın dört bir tarafına giden biz ihracatçılar, devletin gücünü her an yanımızda hissetmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Yol ve kader arkadaşım' dediği ihracatçıları yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan'da yakalandığı Covid-19 nedeniyle tedavi altına alınan ihracat ailemizin bir neferi olan Surur Aydın'ı ülkemize getirilmesine desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte ailemize desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz” açıklamalarında bulundu.