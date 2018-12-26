Ambulans verilmeyince arabada doğum yaptı

Edinilen bilgiye göre; Didim'de yaşayan ve 2. çocuklarının doğumu yaklaşan Emine-Ömer Turanalp Çifti Söke'deki ailesinin yanına giderek doğumun Söke Devlet Hastanesi'nde gerçekleşmesini istedi. İddiaya göre; gündüz saatlerinde Söke Devlet Hastanesi'ne giden anne adayı Emine Turanalp'e ilaç yazan hekimler kadının ilaçları kullanıp 3 gün sonra doğum için gelmesini istedi. Gece saat 03.00 sıralarında doğum sancısı başlayan Emine Turanalp, bu defa yakınları ile birlikte doğum için Söke Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Hasta yakınlarının iddiasına göre, hastanede doğum doktoru olmadığı ve yaklaşık bir saat sonra geleceği belirtilerek Emine Turanalp'in başka bir hastanede doğumunu yapması tavsiye edildi. Ambulans taleplerinin de geri çevrildiğini ileri süren Ömer Turanalp, doğum sancısı olan eşini Aydın Kadın Doğum Hastanesi'ne yetiştirmek için kendi aracı ile yola çıktı. Yolda sancıları artan Emine Turanalp İncirliova yakınlarında aracın içerisinde doğum yaptı. Bebeğin kordon bağı Aydın Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kesildi. Servise alınan anne ile Ecrin adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşadıkları durum nedeniyle Söke Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerden şikayetçi olduklarını belirten Ömer Turanalp, “Eşimin sancıları vardı Söke Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada hemşire bize 'eşinizin soğuk algınlığı var, doğumu burada gerçekleştiremez, doktor da burada yok gelmesi de yarım saat bir saati bulur başka bir hastaneye götürün' dediler. Ben de eşimi aldım, Aydın Kadın Doğum Hastanesi'ne getirmek üzere yola çıktım. Eşim yolda doğumu yaptı. Hava yağmurluydu. Eğer yolda annem ve kayınvalidem olmasaydı eşimi ve bebeğimi kaybedebilirdim” diyerek yaşadıklarından dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.

Gelinin doğumunu arabada kendisinin yaptırdığını belirten kayınvalide Nehime Turanalp ise, “Bebeğimiz doğduktan sonra 5 dakika ağlamadı. Cesaretle müdahale ettim. Bu ihmal nedeniyle gelinim ve bebeğimiz ölebilirdi. Bunun hesabını kim soracak. Bize hem başka hastaneye gidin dediler. Hem de doğum sancısı yok diye ambulans vermediler. Gelinim bir yandan doğum yaparken bir yandan da yola devam ettik. Bu tür mağduriyetleri başkaları yaşamaması için Söke Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerin uyarılmasını istiyoruz” dedi.

Ailenin konuşmasını ve kameranın çekim yapmasını engellemek istediler

Bu arada, Turanalp ailesinin yaşadığı durumu haber yapmak için hastane bahçesine gelen gazeteciler hastanedeki özel güvenlik görevlilerinin ilginç bir engellemeyle karşılaştı. Olayda haberlik bir durumun olmadığını belirten güvenlik görevlileri, ailenin açıklama yapmasını ve kameraların çekim yapmasının yasak odluğunu belirttiler. Yaşanan ilginç diyaloglar da kameralara yansırken, aile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek şikayet dilekçesi verdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Kılınç