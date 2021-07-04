Ambulansa yol verilmeyince doğum yolda oldu

İki yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu protesto eden Adıyaman'ın kıyılmış tütün üreticisi ve satıcıları sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolu 15. kilometresini trafiğe kapattı.

Araçlarla yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, Gerger ilçesinden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne riskli doğum hastası olan Ümmihan M.'yi (20), taşıyan ambulansın geçişine izin vermedi. Bu esnada bazı kişiler ambulansın içerisinde hastanın olup olmadığına bakmak için ambulans kapılarını açmak istedi.

Ambulansın geçişine izin vermeyen ve ambulansı geri göndermesi sonucu sağlık ekipleri hastayı biran önce hastaneye yetiştirmek adına köy yollarını kullanmaya başladı. Hasta, hastaneye varamadan köy yolunda ambulans içerisinde doğum yaptı.

Erken doğum yapan hastanın 6 aylık bebeği sağlık ekipleri tarafından güçlükle hastaneye yetiştirildi. Hastaneye getirilen 6 aylık bebek doktorlar tarafından yapılan bütün müdahaleler sonrasında yoğum bakım servisine alındı. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kalp ameliyatı olacak olan yakını için hastaneye gitmeye çalışan bir aile ise kapalı olan yol nedeniyle araçlarıyla ilerleyemedi. Araçlarından inip yürüyerek Kahta'ya doğru ilerleyen aile burada bulunan kişilere tepki gösterdi.

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