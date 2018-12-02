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Ambulansa yol vermeye çalışan motosikletli genç kıza kamyon çarptı

Ambulansa yol vermeye çalışan motosikletli genç kıza kamyon çarptı
Ambulansa yol vermeye çalışan motosikletli genç kıza kamyon çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gazipaşa Devlet Hastanesi kavşağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 33 KU 361 plakalı Nihat K. idaresindeki kamyon ambulansa yol vermeye çalışırken kavşaktan geçmeye çalışan Selvinaz Salman (21) idaresindeki 07 ADE 339 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman kazada ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Salman daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.  

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